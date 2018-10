O bilionário dono do Leicester que investiu milhões numa equipa e se rendeu aos adeptos

O helicóptero do dono do Leicester caiu sábado no exterior do estádio do clube inglês. Vichai Srivaddhanaprabha, bilionário tailandês de 61 anos, era uma das cinco pessoas que iam a bordo. A confirmação oficial do nome das vítimas viria a ser dada apenas no domingo, ao final do dia, e as homenagens do mundo do futebol não tardaram.Se Vichai Srivaddhanaprabha começou por surpreender quando decidiu fazer do helicóptero o meio privilegiado para aterrar no meio do estádio King Power, em pouco tempo passou a ser uma imagem de marca.O mesmo helicóptero que na noite deste sábado, depois da partida do Leicester contra o West Ham, se despenhou: no interior encontrava-se Vichai e a filha, dois pilotos e uma quinta pessoa.Na época de 2015-2016, Vichai levou o Leicester à conquista do primeiro lugar na Premier League e deixou os fãs em histeria. Em abril desse ano, resolveu celebrar o aniversário com os adeptos que se deslocassem ao estádio, oferecendo-lhes donuts e cerveja gratuitos. Tão inesperada oferta obrigou o clube a esclarecer no site oficial que não se tratava de uma mentira de 1 de abril.O caminho para atingir a riqueza começou bem longe dos campos de futebol. Em 1989, o tailandês abriu uma pequena loja isenta de impostos em Banguecoque. Hoje em dia era o quinto homem mais rico da Tailândia.Vichai é casado com Aimon Srivaddhanaprabha, de quem teve quatro filhos: Voramas, Apichet, Arunroong e Aiyawatt. O último nome da família foi-lhes atribuído em 2012 pelo Rei da Tailândia. Srivaddhanaprabha significa "luz da glória progressiva".Em 2010, adquiriu o clube inglês por cerca de 43 milhões de euros e nomeou o filho Aiyawatt Srivaddhanaprabha para seu vice-presidente. Além da compra, investiu uns significativos milhões para melhorar o plantel da equipa e o estádio. Vichai era ainda o proprietário do clube belga OH Leuven.