O dia em que Vinnie Jones apertou Gascoigne onde não devia: «Não o deixei sair dali»

Paul Gascoigne foi um daqueles jogadores em que todas as suas peripécias dentro e fora de campo davam para escrever um livro (e deram mesmo). 'O nosso Gazza: as histórias que nunca foram contadas' é uma dedicatória de um jornalista inglês ao ex-futebolista e que saíram a público na imprensa inglesa.

O jogo entre Wimbledon e o Newcastle, a 6 de fevereiro de 1988, terminou como uma das partidas mais lembradas do ex-internacional inglês, um encontro que ficou marcado pelo confronto com Vinnie Jones, defesa do Wimbledon, e um dos jogadores mais 'temíveis' do campeonato inglês na altura.

"Chegou perto de mim e disse: 'Chamo-me Vinnie Jones, sou cigano, ganho muito dinheiro. Vou arrancar-te a orelha com os dentes e vou cuspi-la para o relvado. Estás sozinho, gordo!", revelou Paul Gascoigne, em declarações ao jornalista John Richardson, autor do livro, que contou ainda com declarações de Vinnie Jones.

"A primeira coisa que eu lhe disse foi que tanto eu como ele não íamos jogar futebol. Então eu disse-lhe: 'Ei, gordito, venho buscar-te num minuto. Monte Franceso, um jornalista que tirou a fotografia a mim e ao Gazza, ouviu o que eu disse e decidiu centrar-se em nós os dois", começou por contar o ex-internacional galês, revelando a origem da foto icónica.

"O Newcastle tinha um livre direto a favor e eu não queria que o Gazza avançasse mais. Inesperadamente, disse-me: 'Estás a ganhar as tuas 100 libras hoje'. Para mim, aquilo foi como um insulto e agarrei-lhe já sabem por onde. Não deixei passar em branco e não o deixei sair dali. A partida acabou 0-0, mas toda a gente estava surpreendida por aquilo que fiz. No balneário, os rapazes felicitaram-me pelo bom trabalho que eu fiz com o Gazza", concluiu.