«O especialmente estúpido»: ingleses reagem ao treino de Mourinho com jogadores

É a notícia do momento na imprensa desportiva inglesa. José Mourinho, treinador do Tottenham, foi visto na terça-feira num parque de Londres a orientar um treino com mais quatro jogadores dos spurs, desrespeitando o distanciamento social sugerido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), face à pandemia de Covid-19.





Sessegnon e Sanchez foram apanhados a correr lado a lado... Sessegnon e Sanchez foram apanhados a correr lado a lado...

A carregar o vídeo ...

No vídeo, que ganhou rapidamente notoriedade nas redes sociais, é possível ver o treinador português a orientar uma espécie de sessão de treinos juntamente com Tanguy Ndombelé, Juan Foyth, Ryan Sessegnon e Davinson Sanchez, os dois últimos foram vistos a correr lado a lado.O '' reporta esta quarta-feira toda a situação em torno do técnico luso, adjetivando-o como "o especialmente estúpido". "O especialmente estúpido: O treinador do Tottenham José Mourinho enfrenta advertência policial após organizar uma sessão de treinos com jogadores num parque em Londres", pode ler-se.Já o '' afirma que o clube inglês já fez chegar junto de José Mourinho e dos jogadores presentes na sessão de treinos o seu descontentamento por toda a situação e desrespeito pelas recomendações devido à pandemia de Covid-19. Contudo, não é conhecida até ao momento qual será a posição do clube perante a atitude dos intervenientes. A mesma informação é confirmada ainda pelo ''."É a irresponsabilidade de Mourinho no seu melhor. Mesmo que pudéssemos ignorar as regras impostas pelo governo durante uma pandemia – algo que não é certamente uma boa ideia – ele deveria ter em mente que é um dos rostos mais conhecidos num país que é louco por futebol", escreve o ''.Contudo, o Tottenham já, alertando e aconselhando todos os jogadores a manterem o distanciamento social recomendado durante os treinos que realizem ao ar livre.