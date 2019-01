O grande gesto de Klopp para com adepto do Liverpool que comemora 104.º aniversário

Bernard Sheridan é um adepto do Liverpool muito especial. Vê o seu adorado clube jogar desde 1923 e no seu 104.º aniversário recebeu o devido reconhecimento por parte dos reds.Jurgen Klopp, o treinador da equipa, escreveu-lhe uma carta: "Caro Bernard, gostava de pessoalmente lhe desejar um feliz 104.º aniversário. Espero que o festeje com os seus amigos e família, muito obrigado por continuar a apoiar o Liverpool. 'You'll Never Walk Alone'."A acompanhar a carta recebeu também uma camisola personalizada, bilhetes para o próximo jogo, com o Crystal Palace, e um bolo.O aniversariante não cabia em si de contente. "Sou um adepto muito orgulhoso do Liverpool desde rapaz, nos bons e nos maus momentos, por isso estou radiante por ir ao jogo no sábado", disse Bernard ao 'Liverpool Echo'. "Claro que a cereja no topo do bolo será a vitória frente ao Crystal Palace."Será acompanhado pelos seus 7 netos e 14 bisnetos, além dos filhos. Um deles viajará do Canadá especialmente para a ocasião.