O impressionante testemunho de Wayne Rooney: «Trancava-me e bebia sem parar»

Wayne Rooney, atual treinador do Derby County, confessou que passou por momentos difíceis ao longo da sua carreira de jogador, nomeadamente provenientes da pressão de competir ao mais alto nível. Em entrevista ao ‘The Sunday Times’, o antigo avançado que se destacou no Manchester United, contou que chegou mesmo a recorrer ao álcool, uma fase da qual se arrepende."Estava constantemente zangado e agressivo. Tinha muita dor dentro de mim e demorei muito tempo para descobrir como lidar com isso. Foram momentos muito difíceis", referiu, explicando que aproveitava os dias de folga para beber."Trancava-me e bebia sem parar para tentar apagar tudo da minha cabeça. As pessoas sabiam que eu às vezes gostava de beber ou de sair, mas havia muito mais que isso…".Rooney lembrou ainda como as suas atitudes começaram a afetar o seu casamento com Coleen. "Nessa altura, eu achava que estava bem. Mas isto começou a ter muito impacto nos meus últimos tempos no Manchester United. Antigamente eu dizia ‘que se f…’ e esquecia. Mas aprendi que precisava de me sentar e conversar sobre as coisas, e isso foi-me acalmando. Falei com a Coleen, com os pais dela, com os meus… fiz isso quando senti que estava a chegar a uma altura mesmo má", concluiu.