O incrível gesto do Arsenal em homenagem a Emiliano Sala

O Arsenal juntou-se esta terça-feira à longa lista de clubes que prestaram tributo a Emiliano Sala nos últimos dias, colocando o nome do avançado argentino, dado como desaparecido há uma semana na sequência da sua viagem para o País de Gales, junto da lista de futebolistas que fazem parte do plantel dos gunners na revista dedicada ao encontro desta noite diante do Cardiff City.Um gesto simbólico por parte dos gunners, precisamente no primeiro encontro dos galeses após o acidente com o avião do avançado argentino. De resto, na lista apresentada, na qual surge abaixo de Junior Hoilett, Sala não tem número, mas surge identificado por um narciso, a flor nacional do País de Gales, que também tem um certo simbolismo em Nantes - cidade na qual atuou nas últimas temporadas.Sala, recorde-se, tinha transferência acertada para o Cardiff City, mas o avião no qual seguia para o País de Gales desapareceu dos radares pouco depois de ter levantado voo, na última segunda-feira, tendo o último contacto sido feito nas águas de Alderney, em Guernsey, no Canal da Mancha.