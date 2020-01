O milionário acordo do Liverpool com o novo patrocinador

O Liverpool prepara-se para assinar um contrato milionário com a Nike, marca que em junho passará a patrocinar as camisolas do clube, substituindo a New Balance. Os pormenores do acordo e a sua duração ainda não são oficiais, mas a imprensa inglesa avança que irá permitir aos campeões europeus uma receita de 94 milhões de euros por época.





Será, assim, o terceiro maior do mercado, só atrás de Real Madrid e Barcelona, e estabelece um novo recorde dentro dos clubes ingleses, ao superar o valor pago pela Adidas ao Manchester United.