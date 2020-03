O plano secreto para entregar o título ao Liverpool o mais rapidamente possível

O Liverpool ficou a duas vitórias de se sagrar campeão e segundo o ‘Mirror Football’ já decorriam negociações informais entre os dirigentes dos ‘reds’ e a Premier League no sentido de perceber como é que poderia ser feita a entrega do troféu o mais rapidamente possível, pois já se temia a suspensão de atividade devido ao coronavírus.





O problema foi precisamente a propagação rápida do Covid-19, que não permitiu ao conjunto liderado por Jurgen Klopp somar os seis pontos que faltavam para se sagrar campeão inglês. Segundo o ‘Mirror football’, discutia-se a entrega do troféu no dia 21 de março, quando o Liverpool recebesse (e batesse) o Crystal Palace, caso 5 dias antes vencesse o Everton no Goodison Park, no dérbi de Merseyside.Segundo a mesma publicação, estava a ser planeada uma apresentação do troféu perante os adeptos do Liverpool em Anfield. Ponderava-se um desfile dos campeões pela cidade dos Beatles, mas a insurgência do coronavírus provavelmente não iria dar azo a esse tipo de evento.A verdade é que ficou tudo suspenso, tal como o futebol britânico e europeu. Desde o dia 13 que foi decretada a paragem e a bola deixou de rolar. O Liverpool, que não é campeão há 30 anos, aguarda ansiosamente pelo retomar da competição. Afinal, faltam apenas 6 pontos…