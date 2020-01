O primeiro reforço do Manchester United neste mercado é um... jornalista

Os adeptos do Manchester United, tal como o próprio Ole Gunnar Solskjær, desesperam por reforços para levar o clube a vitórias que têm escasseado no passado recente, mas ao que parece a direção dos red devils tem outras ideias quanto às prioridades do momento.





É que, ao invés de avançar com uma investida para algum dos jogadores que tem como alvo, os seus responsáveis optaram por contratar um jornalista para tratar da imagem de Ed Woodward, o diretor executivo do clube. Uma decisão que surge no seguimento de meses complicados para a direção, com a contestação a crescer no seio dos adeptos. Ora a ideia é mesmo mudar essa visão dos fãs, tal como explicou o escolhido para servir de assessor a Ed Woodward, um dos homens mais visados pela falange de apoio do clube."Quero mudar a perceção tanto do Woodward como da direção do clube. Conheço um pouco do Woodward e percebi que aquilo que acham dele não é correto. É um tipo que adora o Manchester United", explicou Neil Ashton, ex-jornalista do 'The Sun', em declarações ao site World Soccer Talk.Lembre-se que Ed Woodward foi também um dos focos de 'conflito' aquando da passagem de José Mourinho pelo clube, com vários episódios de discórdia a serem revelados pela imprensa na altura.