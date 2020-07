O que levou Son e Lloris a quase chegarem a vias de facto em pleno Tottenham-Everton

Momento tenso no Tottenham-Everton. Após o apito final da primeira parte dado por Graham Scott, Hugo Lloris veio a correr desde a sua baliza na direção de Heung-Min Son, com os dois jogadores a trocarem algumas palavras e a serem separados pelos companheiros de equipa, que evitaram, assim, algo pior do que apenas alguns empurrões entre os dois jogadores, encaminhando-os para os balneários.





De acordo com a imprensa inglesa, o que motivou o guarda-redes francês a tirar justificações junto do internacional sul-coreano foi o facto de o mesmo ter sido displicente numa disputa de bola lançada por Lloris na frente de ataque da equipa, que quase terminou no golo do empate do Everton. Felizmente - para os homens dos spurs -, o brasileiro Richarlison não teve a melhor pontaria e atirou ligeiramente ao lado do poste direito da baliza dos spurs, senão o caso poderia ter sido bem pior.

A verdade é que antes do início da segunda parte, o assunto entre os dois jogadores estava 'resolvido'. Heung-Min Son e Hugo Lloris foram 'capturados' pelos meios de comunicação locais a trocarem um abraço no túnel de acesso ao relvado do Hotspur Stadium, como sinal de que os assuntos 'pendentes' entre os dois atletas tinham sido resolvidos no interior do balneário.