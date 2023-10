O que um disse e o que o outro percebeu: desentendimento entre árbitro e VAR invalidou golo de Luis Díaz

Luis Díaz had a goal chalked off by VAR. @richardajkeys and Andy Gray take a closer look... #beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/cDSpws1YrY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 30, 2023

Depois de a Associação de Árbitros Profissionais (PGMOL) reconhecer que houve um "significativo erro humano" no lance que invalidou o golo de Luis Díaz, ontem, no jogo com o Tottenham, que o Liverpool acabou por perder, por, a imprensa inglesa revela esta manhã que tudo teve origem num problema de comunicação (ou interpretação...) entre o árbitro e o VAR.Inicialmente pensou-se que Darren England, o VAR, tinha avaliado mal o posicionamento do jogador em relação às linhas - era óbvio para toda a gente que o ex-FC Porto estava em jogo -, mas agora percebe-se que não foi bem assim.O VAR avaliou bem o lance - analisou-o em apenas 10 segundos -, o problema foi a interpretação que cada uma das partes fez da situação. No campo Simon Hooper deu o lance como inválido, mas o VAR pensou que o árbitro o tinha validado e que estava apenas a fazer uma verificação.Por isso pelo rádio Darren England disse "check complete", ou seja, verificação feita. Como quem diz, o lance é legal.Mas para o árbitro, que no campo pensou que o jogador estava em fora de jogo, o "check complete" foi interpretado como "tens razão, não é golo".No momento em que tudo aconteceu o marcador estava em 0-0, com o Liverpool a jogar com 10, depois de Curtis Jones ter sido punido com um cartão vermelho.Entretanto, Darren England foi afastado do Nottingham Forest-Brentford deste domingo, onde ia exercer as funções de quarto árbitro.