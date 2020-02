O raspanete de Mourinho a Zouma: «Foste uma bela porcaria este fim de semana»

No Chelsea desde 2014, Kurt Zouma trabalhou somente uma temporada e meia com José Mourinho, mas nesse período teve a chance de se estrear na Premier League às ordens do técnico português, mas também de conhecer o 'sabor' dos seus raspanetes. Um deles foi recordado pelo defesa dos blues esta semana, numa entrevista à RMC Sport, na qual assumiu que aquela chamada de atenção teve o condão de o espicaçar.

"Não me lembro em que jogo foi, mas sei que estávamos a perder por 3-1 fora de casa. No dia seguinte, chamou-me, levou-me ao seu escritório e perguntou-me se estava bem. Disse-lhe que sim e ele insistiu, perguntando-me se tinha a certeza. Disse-lhe que sim de novo e ele respondeu-me 'porque foste uma bela porcaria este fim de semana'. Assim, direto. Chocou-me na altura, mas fez-me de imediato querer responder em campo. Lembro-me que me deixou afetado, que me magoou. Mas quis mesmo mostrar-lhe que podia reagir", assumiu o defesa, de 25 anos.



Zouma aproveitou ainda para refutar a ideia de que Mourinho não aposta nos jovens. "É uma pessoa que adora vencer. Usa todas as ferramentas para o conseguir. Vim para o Chelsea com 19 anos e ele colocou-me em campo. Tive as minhas chances, joguei os meus jogos. Não sei o que outros pensam, todos temos opiniões distintas, mas do meu ponto de vista não concordo", frisou.