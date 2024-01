O sonho de Lineker e Shearer: «Ter Celtic e Rangers na Premier League seria maravilhoso»

Celtic e Rangers. Gigantes de Glasgow, os maiores da Escócia, tradicionais na Grã-Bretanha e conhecidos um pouco por todo o mundo, os rivais continuam 'confinados' à Scottish Premiership e mereciam competir numa liga de outro peso, ou seja, na Premier League. Este é o entendimento e o sonho de antigos craques ingleses como Gary Lineker e Alan Shearer, que consideram católicos e protestantes bem maiores que a sua realidade local. O problema é levar isso a efeito...Em resposta a perguntas de ouvintes no podcast 'The Rest Is Football', o trio Gary Lineker-Alan Shearer-Micah Richards foi confrontado com o tema e os dois primeiros - exímios goleadores no seu tempo -, consideraram a possibilidade de importar para Inglaterra os rivais que jogam o Old Firm tão desejável quanto... difícil."Acho que seria fantástico. O problema é inseri-los. Como se faria isso? Não se podem tirar duas equipas para colocar esses dois gigantes ou, em alternativa, metê-los primeiro numa divisão secundária. E se fossem diretamente incluídos, alargar a Premier League para 22 equipas só aumentaria um calendário que já é extenuante. A ideia soa muito bem, mas acho que continua a ser impraticável, infelizmente", considerou Lineker, logo secundado por Shearer, outro entusiasta... realista: "O tamanho desse dois clubes gigantescos só potenciaria a nossa liga. Mudaria tudo para melhor. Pelo peso que têm, pela forma como são apoiados por todo o mundo, pelo ambiente maravilhoso dos seus estádios... Creio que seria birlhante tê-los na Premier League, mas não sei se alguma vez veremos esse dia chegar..."O menos iludido de todos é Micah Richards. O antigo central do Man. City não destoa, mas lembrou que tal cenário devastaria o panorama escocês: "Também acho que seria espetacular, mas mataria o futebol escocês, desportiva e financeiramente. Seria divertido ter Celtic e Rangers na Premier League, mas não acredito que venha a acontecer..."