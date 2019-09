Obi Mikel foi enganado por 'fake news' a envolver Rúben Neves

John Obi Mikel foi a mais recente vítima da Internet e das chamadas 'fake news'. Tudo aconteceu esta semana, quando no Instagram o médio do Trabzonspor partilhou uma imagem de uma declaração de Rúben Neves, na qual o médio português revelava que o antigo jogador do Chelsea era uma referência nos seus tempos de FC Porto.





"No Porto todos os médios recebiam DVD's do Mikel para levar para casa e estudar. Por isso o apelidávamos de 'professor do futebol'", dizia a tal citação do atual médio do Wolverhampton, a qual Obi Mikel replicou e agradeceu com um: "sinto-me honrado". O problema aqui é que aquela declaração... nunca aconteceu!A frase em causa foi inventada por uma conta ligada ao Chelsea e acabou por se tornar numa 'verdade'. Foi replicada por muitas outras contas e pelo próprio médio nigeriano, que depois de perceber que tinha sido enganado lá apagou a publicação. Não antes de alguém a capturar e partilhar nas redes sociais, claro está!