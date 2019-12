Oficial: Everton anuncia saída de Marco Silva

Está confirmado. Marco Silva deixou esta quinta-feira de ser treinador do Everton. Minutos depois de a imprensa ter adiantado a informação, o anúncio oficial foi feito ao final da tarde pelos toffees em comunicado, numa nota na qual agradecem ao técnico português pelo trabalho feito nos últimos 18 meses, um período no qual nunca conseguiu uma sequência positiva de resultados que levasse o clube à posição pela qual os seus diretores ambicionavam.





A gota de água acabou por ser a derrota desta quarta-feira, diante do Liverpool (2-5), que seguiu às duas que a equipa de Goodison Park havia somado nas últimas partidas. Marco Silva deixa a equipa de Liverpool no 18.º posto, com 14 pontos, já dentro da zona de descida.



No comunicado, o Everton anuncia que Duncan Ferguson irá assumir o cargo de treinador de forma interina. Quanto ao sucessor, os toffees esperam anunciá-lo muito em breve.