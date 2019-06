Oficial: Everton contrata André Gomes por 24,5 milhões de euros

O Everton oficializou esta terça-feira a contratação a título definitivo de André Gomes, revelando no seu site oficial ter pago 24,5 milhões de euros ao Barcelona pelo passe do médio. De acordo com o mesmo comunicado, o internacional português, de 25 anos, assinou vínculo por cinco temporadas, válido até final da época 2023/24.





"Estou muito feliz por ter assinado pelo Everton. Não foi difícil decidir e agora estou mesmo feliz por termos conseguido. Sei que o clube fez um enorme esforço para me contratar e estou-lhes muito grato. Disse durane o ano que me senti parte da família e que isso era o mais importante para mim. O último ano foi uma experiência muito boa. Só queria sentir-me parte de algo especial e encontrei isso aqui", admitiu o médio.André Gomes, refira-se, custou um total de 26,75 milhões de euros aos cofres dos toffees, isto depois de terem pago 2,25 milhões pelo empréstimo no início da temporada 2018/19. Desta forma, o médio acaba por dar prejuízo ao Barça, já que em 2016 foi adquirido a troco de 37 milhões de euros ao Valencia.