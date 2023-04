Oficial: Graham Potter deixa Chelsea

O Chelsea oficializou este domingo a saída de Graham Potter como treinador do clube. O inglês, de 47 anos, não resistiu a uma série de maus resultados depois de ter rendido em setembro Thomas Tuchel no comando técnico. Na altura, assinou um contrato de cinco temporadas mas não chegou sequer ao final da primeira.O treinador contratado ao Brighton estava numa série de apenas três vitórias nos últimos 11 encontros oficiais, tendo capitulado no sábado, em casa, diante do Aston Villa (0-2). Os blues figuram num impensável 11º lugar, com 38 pontos em 28 jornadas, apesar do grande investimento feito em 2022/23, onde se incluiu a contratação (por empréstimo) do português João Félix."Em nome de todos no clube, queremos agradecer sinceramente a Graham pela sua contribuição no Chelsea. Temos o maior respeito por Graham como treinador e como pessoa. Ele sempre se comportou com profissionalismo e integridade e estamos todos desapontados com este fim", pode ler-se no comunicado assinado pelos proprietários Todd Boehly e Behdad Eghbali.A equipa de Londres anunciou que Bruno Saltor foi o técnico interino escolhido para o assumir a equipa no imediato.