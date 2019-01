Oficial: Higuaín no Chelsea até final da temporada

Não se trata propriamente de uma bomba de mercado, até porque já há muito se falava desta transferência, mas apenas esta quarta-feira chegou a confirmação. Gonzalo Higuaín vai mesmo ser jogador do Chelsea, chegando ao emblema londrino por empréstimo da Juventus até final da presente temporada, segundo confirmaram os ingleses no seu site oficial."Quando surge a oportunidade de reforçar o Chelsea tinha de a aproveitar. É uma equipa que sempre gostei por causa da sua história, pelo seu belíssimo estádio e pelo facto de atuarem na Premier League, uma liga na qual sempre desejei jogar. Agora espero devolver a confiança que o clube depositou em mim. Mal posso esperar por começar a jogar e espero adaptar-me o mais rápido possível", declarou o avançado argentino, que irá envergar a camisola 9 no seu novo emblema.Uma transferência que encheu de satisfação Marina Granovskaia, diretora desportiva dos blues. "O Gonzalo era o nosso alvo prioritário neste mercado e chega com um registo de qualidade ao mais alto nível. Já trabalhou anteriormente com o Maurizio [Sarri] e está familiarizado com a forma como ele gosta de jogar. Não foi um acordo fácil, porque havia muitas partes envolvidas, mas estamos muito contentes por termos conseguido alcançá-lo. Estamos ansioso para ver o seu impacto nesta segunda metade da época".Na primeira metade da temporada, refira-se, Higuaín disputou 22 encontros pelo AC Milan, clube ao qual esteve cedido pela Juventus, tendo marcado oito golos.