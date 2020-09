Oficial: Kai Havertz é reforço do Chelsea

Foi uma das 'novelas' que mais agitaram este mercado de transferências no futebol europeu e chegou ao fim esta sexta-feira. O médio ofensivo alemão Kai Havertz é reforço do Chelsea para as próximas 5 temporadas e foi hoje oficializado pelo emblema londrino.





O Chelsea não revelou os valores do negócio, mas a 'BBC' avança que os blues irão pagar 80 milhões de euros ao Bayer Leverkusen, naquela que será a maior compra da história do clube liderado por Roman Abramovich.

Nas primeiras declarações após ser apresentado, Havertz falou num "sonho tornado realidade". "Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Para mim é um sonho que se tornou realidade, poder jogar num grande clube como o Chelsea e mal posso esperar para conhecer todos os jogadores e treinadores. Sim, estou muito feliz por estar aqui!", disse o internacional alemão ao site do Chelsea.



kai Havertz torna-se assim no 5.º reforço sonante do Chelsea para a nova época, depois de Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell e Thiago Silva. Os blues também adquiriram o defesa Malang Sarr, que deve ser emprestado.