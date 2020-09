Nélson Semedo oficializado no Wolverhampton: conheça todos os valores do negócio

Barcelona e Wolverhampton acabam de oficializar a transferência de Nélson Semedo para Inglaterra. O internacional português assinou contrato até 2025 pelo clube inglês, que lhe garante um salário ao nível de Raúl Jiménez (cerca de 7 milhões anuais), o mais bem pago do plantel.





O português, o nono às ordens do treinador Nuno Espírito Santo, já se despediu do Barcelona, que encaixa 30 milhões com a transferência, podendo o negócio chegar aos 40 M€, mediante determinados objetivos.Com esta mudança, o maior prejudicado acaba por ser o Benfica, que deixa de receber 5 M€, uma vez que o jogador não cumprirá o objetivo definido no contrato por cada 50 jogos – sai de Camp Nou com 97, isto é, a escassos três encontros dos 100. De qualquer modo, os encarnados terão a receber 600 mil euros pelos direitos de formação, através do mecanismo de solidariedade.