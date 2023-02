Oficial: Thiago Silva vai jogar no Chelsea até aos 39 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chelsea oficializou esta sexta-feira a renovação de Thiago Silva por mais um ano. Ou seja, o experiente central brasileiro rubricou um novo vínculo até junho de 2024, altura em que estará a três meses de fazer 40 anos de idade.O internacional canarinho, de 38 anos, chegou ao emblema de Londres a custo zero em 2020 e na primeira temporada sagrou-se campeão europeu pelos blues."Sinceramente, estou muito feliz por continuar a minha carreira com os blues. Quando assinei o meu primeiro contrato aqui, era para apenas um ano. Agora já é o quarto! Não poderia imaginar isso, mas realmente é um momento muito especial para mim assinar contrato e permanecer no Chelsea", vincou o central, habitualmente titular.Em 2022/23, soma 24 jogos oficiais.