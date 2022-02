Onze ideal inglês com cinco lusos

Após 24 jornadas, com muitas partidas em atraso, a Sky Sports decidiu montar um onze ideal da Premier League, composto por cinco portugueses! E Cristiano Ronaldo... não é um deles. Bruno Fernandes (Man. United), Diogo Jota (Liverpool), José Sá (Wolverhampton), João Cancelo e Bernardo Silva (Man. City) fazem parte da lista, completada por Alexander Arnold, Van Dijk, Salah, Son, Thiago Silva e Gallagher.A consolidação e o sucesso do jogador luso na terra da Rainha têm o seu exemplo mais evidente na turma de Pep Guardiola, líder da liga inglesa com nove pontos de avanço ao Liverpool, que tem um jogo a menos. Além de Cancelo e Bernardo, dos mais influentes na construção, Rúben Dias é um indiscutível dos citizens pela segurança defensiva transmitida. Mas não se pode esquecer, como é óbvio, da ‘invasão’ portuguesa ao Wolverhampton. Além do guardião José Sá (o segundo menos batido da prova) estão no clube Nélson Semedo,Toti Gomes, João Moutinho, Rúben Neves, Chiquinho, Daniel Podence, Fábio Silva e Trincão. Todos ao comando de Bruno Lage, que chegou esta época para substituir... Nuno Espírito Santo.Ao nível individual, Diogo Jota tem sido fabuloso. Num setor ofensivo que conta com Salah, Mané, Firmino e, agora, também Luís Diaz, o camisola ‘20’ é titular dos reds e já apontou 10 golos na Premier League. Trata-se do segundo melhor marcador da prova, atrás apenas do colega Salah (16). Ronaldo faturou oito vezes, mas não convenceu aos olhos da Sky Sports. Por sua vez, Bruno Fernandes ocupa o pódio dos assistentes, com 12 passes para golo, os mesmos de Kevin de Bruyne. Mas como as estatísticas não dizem tudo, destaca-se Bernardo Silva, eleito o melhor jogador do Man. City em três meses seguidas, um feito inédito. "É o melhor da Premier League", frisou Guardiola em novembro.