Os 36 milhões que seguram Pochettino ao Tottenham: goleada sofrida aumenta criticas

Gnabry fez póquer, mas Javi Martínez 'estragou-lhe' a noite de sonho Gnabry fez póquer, mas Javi Martínez 'estragou-lhe' a noite de sonho

A carregar o vídeo ...

Jogadores do Tottenham assumem-se ‘envergonhados’ Jogadores do Tottenham assumem-se ‘envergonhados’

A carregar o vídeo ...

O Tottenham foi humilhado pelo Bayer Munique na Liga dos Campeões, ao ser goleado em casa por 2-7 , mas a posição de Mauricio Pochettino à frente do clube londrino não estará em causa, segundo escreve a imprensa britânica esta quinta-feira.O futuro de Pochettino deverá manter-se em Londres, já que, de acordo com o Daily mail, o Tottenham não está satisfeito com a temporada, mas também não quer pagar ao treinador argentino... até porque o valor da indemnização é bastante elevado: 32 milhões de libra (cerca de 36 milhões de euros).Esta época o Tottenham já foi eliminado da Taça da Liga inglesa e ainda só venceu três dos sete jogos que disputou na Premier League.Na Europa, além da goleada sofrida esta terça-feira, na 1.ª jornada da Liga dos Campeões empatou na deslocação ao reduto do Olympiacos (2-2).