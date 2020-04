Os 5 jogadores de Benfica, FC Porto e Sp. Braga apontados para acompanhar Bruno Fernandes

O impacto que a chegada de Bruno Fernandes ao Manchester United teve na Premier League levou a imprensa inglesa a lançar um olhar sobre o campeonato português e os jogadores que poderão seguir as pisadas do ex-Sporting.

Um artigo do jornal 'Manchester Evening News' levou assim a seis nomes que circulam e dão nas vistas no nosso campeonato, entre eles Alex Telles (FC Porto), Carlos Vinícius, Florentino e Rúben Dias (Benfica) e ainda Paulinho (SP. Braga).

Alex Telles: "Apesar de Luke Shaw e Brandon Williams terem impressionado, em algumas ocasiões, esta temporada, o United poderia adicionar mais um jogador de elite à lateral esquerda. Já provou na Liga dos Campeões e na Liga Europa o seu nível e, aos 27 anos, está a chegar ao auge da carreira. Marcou oito golos e fez cinco assistências na liga [portuguesa] esta época e ninguém no FC Porto faz mais passes decisivos do que ele. Já foi associado ao Chelsea."

Carlos Vinícius: "Tem 190cm e presença física mas não é o típico avançado referência na grande área. Além disso, a sua capacidade de drible e movimentações tornam-no um perigoso goleador, tendo marcado esta temporada por 15 ocasiões em 22 jogos. O United teria de gastar bem para o tirar do Benfica. Vinícius tem uma cláusula de rescisão de 100M€. Tem potencial para ser um avançado de classe mundial."

Florentino: "Depois da astronómica mudança de João Félix para o Atlético Madrid, Florentino parece estar na linha para ser a próxima transferência milionária do Benfica. O médio de 20 anos é rápido, ágil e é o melhor médio-defensivo da liga portuguesa desde o momento em que apareceu na última temporada. A sua habilidade para ler o jogo e o posicionamento que tem no terreno de jogo são as características que mais saltam à vista. Daria ao United a fibra de que tanto precisa no meio-campo."

Rúben Dias: "Lindelöf e Maguire têm mostrado bom entendimento esta temporada, mas fica a sensação de que o United poderia ter mais competitividade no plantel para a defesa. Rúben já foi ligado ao Tottenham e Manchester City, mas seria em Old Trafford que poderia ter maior impacto. É capaz de sair a jogar a partir da defesa, mas também é dominante no ar. Usa a agressividade como uma vantagem. Aos 22 anos, Dias, que também é admirado por José Mourinho, só pode vir a ficar cada vez melhor. Seria um investimento para o futuro."

Paulinho: "Solskjäer quer um avançado para preencher a vaga do Lukaku, que foi vendido no último verão. Paulinho daria ao norueguês uma opção bastante válida, visto que marcou 10 golos em 19 jogos. Impressionou pelo Sp. Braga na Liga Europa e, aos 27 anos, está preparado para dar o salto na carreira. Pode não ter o nível de Harry Kane ou Erling Haaland ou como outras opções mas, como opção de banco ou para jogar nos jogos de Taças, poderia dar o seu contributo."

Rúben Neves é outro português indicado aos red devils

Para além do olhar sobre o campeonato português, o 'Manchester Evening News' virou ainda as intenções para um luso em terras de Sua Majestade: Rúben Neves.

"O português, desde a sua chegada ao Moulineux desde o FC Porto em 2017, conquistou uma reputação graças à sua excelente capacidade de passe e aos seus perigosíssimos remates de longe", refere o jornal inglês, que chega mesmo a comparar o médio do Wolverhampton à lenda dos red devils Paul Scholes: "Tal como Scholes, tem a capacidade para fazer a bola viajar de um lado ao outro do campo com uma precisão única. E, também como Scholes, é uma ameaça quando avança no terreno."