Os números que provam que Nuno Espírito Santo é o maior pesadelo de Guardiola

Nuno Espírito Santo eufórico e Guardiola de cara tapada: contrastes no Wolves-City

O triunfo do Wolverhampton sobre o Manchester City ( 3-2 ) foi mais um episódio que comprova que Nuno Espírito Santo é o maior pesadelo de Pep Guardiola. Segundo os dados da Opta, o português é aquele contra quem o espanhol tem a menor percentagem (20%) de vitórias, entre o lote de 35 treinadores que já defrontou pelo menos cinco vezes. Os dois já mediram forças precisamente em cinco ocasiões e Pep apenas venceu numa...Na partida desta noite, o City desperdiçou uma vantagem de dois golos, o que aconteceu apenas pela terceira vez na carreira de treinador de Guardiola no que respeita a jogos de campeonato. A primeira havia sido em 2008/09 contra o Atlético Madrid e a segunda em 2016/17, contra o Chelsea, de acordo com o 'Playmakerstats'.Números que mostram bem que Nuno é, efetivamente, o 'Nemesis' daquele que é considerado um dos melhores técnicos de sempre.