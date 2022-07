Óscar Estupiñán deixou o V. Guimarães e foi oficializado no Hull City

Óscar Estupiñán foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Hull City para as duas próximas temporadas, depois de deixar o V. Guimarães. No emblema do Championship vai ter a companhia do português Tobias Figueiredo.A transferência que sucede depois do colombiano findar contrato com os minhotos está sujeita à aprovação do visto de trabalho para o Reino Unido.Além do Vitória, o jogador de 25 anos também havia representado Once Caldas, Barcelona de Guayaquil e Denizlispor.