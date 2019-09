Owen atira-se a Capello: «Causou danos catastróficos à minha carreira e ao futebol inglês»

Michael Owen abriu o livro e parece disparar em todas as direções. Depois de divulgar o capítulo em que o antigo futebolista inglês visa o Newcastle , afirmando mesmo que se arrepende de ter assinado pelo clube, o jornal 'Mirror' revela mais pormenores do livro 'Reboot: My Life, My Time'. Fabio Capello e David Beckham são outros dos visados."Na minha opinião, Fabio Capello causou danos catastróficos à minha carreira e ao futebol inglês em geral e foi bem pago para isso", refere o antigo internacional britânico."No primeiro treino [de Fabio Capello como selecionador de Inglaterra, em 2007], a primeira coisa que notámos foi que ele era muito rigoroso com a alimentação e a segunda era que ele não conseguia dizer uma palavra em inglês. Olhamos uns para os outros. E eu pensei: 'como é que ele nos vai dizer alguma coisa?' Olhando para trás, não percebo o que levou a FA nomear alguém que não sabia falar inglês", refere no livro, onde aponta diretamente o dedo ao treinador por ter acabado com a sua carreira na seleção inglesa.David Beckham é outro dos visados. Michael Owen aproveita o livro para abordar um episódio que ocorreu no Mundial de França, em 1998, e que não esquece: a expulsão de Beckham ante a Argentina. Beckahm é derrubado por Simeone, mas no chão faz falta sobre o atual treinador do Atlético Madrid e é expulso no início da 2.ª parte do encontro, que terminou com vitória argentina nos penáltis."Primeiro dizer que o que David fez provavelmente não era para cartão vermelho, mas foi algo infantil e desnecessário. As pessoas dirão que foi apenas um erro, mas acho que se queremos ganhar um campeonato do Mundo, não podemos cometer erros... David decepcionou-nos e ainda hoje me sinto indignado."