Palavras de piloto aumentam mistério sobre Sala: «Não vou a Nantes há mais de um ano»

Dave Henderson, o piloto cujo nome surge no controlo de embarque em Nantes , juntamente com o do futebolista argentino Emiliano Sala, e do piloto desaparecido na trágica viagem para Cardiff, na segunda-feira, falou sobre o assunto, mas pouco esclareceu, aumentando ainda mais o mistério em torno do que realmente aconteceu."Não vou a Nantes há mais de um ano", afirmou Dave Henderson, citado pelo 'Ouest-France'.Sobre o facto de fonte garantir que o seu documento de identificação ter sido verificado no aeroporto de Nantes e o nome surgir ligado a este voo, o veterano piloto responde: "Não posso explicar um erro deles".Na quinta-feira, as autoridades britânicas deram por terminadas as buscas para encontrar o avião onde viajava o futebolista argentino Emiliano Sala e o piloto do avião, Dave Ibbotson. No entanto, são muitos os que imploram para que as mesmas prossigam . Aliás, está a decorrer uma petição online para que sejam retomadas as buscas.