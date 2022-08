Palhinha integra equipa da semana da Premier League e logo na estreia

João Palhinha teve uma estreia de fogo na Premier League mas portou-se à altura do desafio. O internacional português ex-Sporting foi lançado como titular pelo técnico Marco Silva, no Fulham, acabando por ser peça essencial na obtenção do empate (2-2) ante o Liverpool, na jornada inaugural para os cottagers no regresso ao principal escalão do futebol inglês.O médio luso deu nas vistas não apenas para os adeptos portugueses já que a própria Premier League destacou o mérito do jogador de 27 anos no trabalho a meio-campo. Alan Shearer, lenda da PL encarregue de decidir a equipa da semana, incluiu Palhinha num meio-campo que conta ainda com Lerma, Bruno Guimarães e Kulusevski. No referido onze, não surgem mais portugueses.Em Craven Cottage, Palhinha cumpriu os 90 minutos de jogo na estreia na Premier League.