Paragem longa para o médio: Joelinton desfalca Newcastle

O brasileiro Joelinton, figura do Newcastle, vai desfalcar a formação inglesa durante algum tempo. De acordo com a ESPN, o médio da formação magpie vai ser operado ao tendão do quadríceps, só devendo regressar à ação no final da presente temporada.

Recorde-se que Joelinton se lesionou no dia 6 de janeiro, na vitória frente ao Sunderland (3-0), em encontro da Taça de Inglaterra. Inicialmente falou-se de um tempo de paragem de seis semanas, mas com a necessidade de avançar para uma intervenção cirúrgica, o tempo de paragem aumentou exponencialmente.