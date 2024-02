Parece mentira: Wayne Rooney equaciona participar em combate de boxe

Há quinze dias mostrou vontade em treinar na Arábia Saudita e agora parece estar focado noutra aventura bem menos futebolística. O mediático Wayne Rooney, destaca o 'The Sun', está seriamente a equacionar a possibilidade de se entregar... ao boxe.

De acordo com o diário britânico, o antigo internacional inglês já reuniu com a Misfits, empresa promotora de combates entre grandes figuras das redes sociais e YouTube, como são os casos de KSI e Logan Paul. O técnico de 38 anos foi recentemente afastado do comando do Birmingham City após 15 jogos ao leme da equipa e agora poderá aproveitar o desemprego para juntar uns milhares de euros.

Recorde-se que Rooney foi lutador de boxe amador durante a infância, em Liverpool, nunca tendo escondido que era um fã da modalidade de combate. Agora pode voltar aos ringues, enquanto não é convidado para assumir novo compromisso no desporto-rei.