Paul Gascoigne encontrou o amor em Espanha durante pandemia

Paul Gascoigne foi apanhado pela imprensa britânica, durante o período de isolamento, a passear os cães na companhia da nova namorada. Wendy, de 43 anos, tem dosi filhos e conheceu o antigo futebolista no início de março em Espanha, um dos países europeus mais afetados pelo coronavírus.





"Paul parece estar feliz com a Wendy", afirmou uma fonte ao 'The Sun'. "Eles conheceram-se em Espanha, durante umas férias de Paul em Espanha no início do mês passado e estão juntos à algumas semanas", referiuainda.Recorde-se que em janeiro, Gascoigne revelou que, depois de vários anos a lutar contra a dependência do álcool, gastou mais de 24 mil euros num tratamento para conseguir deixar a bebida e que agora esta em paz.