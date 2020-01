Paul Gascoigne gasta uma fortuna em 'pastilhas anti-álcool'

Paul Gascoigne, de 52 anos, tem travado uma luta titânica contra a dependência do álcool e em entrevista ao jornal britânico 'Mirror' revela que gastou uma verdadeira fortuna numa terapia de choque em 2018.





O antigo futebolista inglês, cujas histórias de dependência são conhecidas do grande público há décadas, diz ter gastado mais de 24 mil euros num tratamento para conseguir deixar a bebida e que agora esta em paz."Acabei de passar as minhas primeiras férias em 15 anos em Tenerife, estou a divertir-me pela primeira vez em muito tempo", confessou.Gascoigne diz que atualmente já consegue lidar melhor com os media a pressão da fama, foi um dos melhores jogadores ingleses do seu tempo, mas muitas vezes as histórias extra futebol sobressaíam aos feitos nos relvados. Mas há situações que evita: "Se há um jogo, os fãs gritam 'Gazza, vamos sair à noite'. Portanto, evito entrar em Bournemouth aos sábados", confessou."Em 2018, estive na Austrália e gastei cerca de 24 mil euros, incluindo viagens, para a realizar uma operação que me impede de beber. Ficamos com uma espécie de 'pastilhas' no estômago que nos fazem sentir mal caso se beba demais. Isso significa, que podes beber uma cerveja ou um copo de vinho socialmente, mas não mais do que isso", explicou o antigo futebolista.