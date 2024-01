Paul Parker deixa dica para Rasmus Hojlund: «Tens de correr para a área»

Paul Parker, antigo lateral direito do Manchester United, veio a terreiro falar do atual momento do clube de Old Trafford. Mas não foi para comentar eventuais fragilidades defensivas ou a forma como Andre Onana comanda os homens do eixo mais recuado. Parker considera que o avançado Rasmus Hojlund, de 20 anos, precisa de ter outra abordagem ao jogo e não deixou nada por dizer...

"Nenhum avançado quer jogar com o Marcus Rashford e o Alejandro Garnacho. Aliás, vi recentemente que o Keane falou sobre ele e disse que não tinha vontade suficiente de marcar golos. Mas admito que é difícil quando a bola não lhe chega. De qualquer modo, é obrigatório que ele melhore uma coisa onde é fraco - as corridas para a área. Já disse várias vezes que ele tem de pedir a bola", destacou.