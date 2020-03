Paul Pogba toma decisão sobre o seu futuro e a 'culpa' é de Bruno Fernandes

Tudo apontava para que Paul Pogba deixasse o Manchester United no final da época (Real Madrid, Barcelona e Juventus têm sido os destinos mais falados) mas a imprensa inglesa relata agora que o jogador francês mudou de ideias, por causa de Bruno Fernandes.





O jornal 'Daily Mail' escreve que o médio, que tem estado lesionado e ainda não alinhou ao lado do português, está entusiasmado com o impacto que Bruno Fernandes tem tido na equipa e acredita que pode formar uma boa dupla com o antigo capitão do Sporting no meio campo dos red devils.Conta o mesmo jornal que se o clube conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada, a decisão do internacional francês deverá ser mesmo a continuidade.Pogba, que tem mais dois anos de contrato com o Manchester United, tem sido um dos jogadores mais criticados na equipa.