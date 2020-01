Paul Scholes acredita que derrota do United pode apressar contratação de Bruno Fernandes

A derrota do Manchester United diante do Burnley pode, na opinião de Paul Scholes, apressar a contratação de Bruno Fernandes por parte dos red devils. O antigo jogador - que fez toda a carreira no United - considera que Ole Gunnar Solskjaer precisa urgentemente de reforços. O próprio treinador reconheceu que a equipa tem de ser refrescada.





"Este desempenho da equipa pode funcionar a favor de Solskjaer no mercado de transferênicas. Pode levar o clube a gastar uns milhões extra nos jogadores que estão em vista, como é o caso do Bruno Fernandes", considerou Scholes."O clube precisa de o ajudar, temo pelo que possa acontecer nas próximas semanas até porque os jogadores que estão lesionados não vão voltar em breve. Ele [o treinador] está limitado em termos de opções, a não ser que contratem alguém", acrescentou o antigo médio.Solskjaer deu a entender isso mesmo depois do jogo. "Tomámos a decisão de deixar alguns jogadores partirem e temos de começar de novo, com objetivos bem definidos e com um certo tipo de jogadores. Sabemos que precisamos de qualidade e de quantidade", referiu o treinador."Estamos a trabalhar no sentido de fazer algumas contratações, espero que o consigamos antes do fecho do mercado. Estes jogadores estão no limite e não tenho queixas em relação à sua entrega - deram tudo o que tinham", acrescentou Solskjaer.