Paul Scholes arrasa Antony por finta durante o jogo: «É simplesmente ridículo»

A verdade é que o internacional brasileiro contratado ao Ajax foi titular e acabou rendido ao intervalo com as câmaras a captarem uma reação nada abonatória para Antony por parte de Ten Hag.



No final do encontro para a Liga Europa, o treinador dos ingleses sinalizou a situação. "Não há problema desde que ele que seja funcional. Desde que não perca a bola está tudo bem", fundamentou, explicando a substituição ao intervalo com a "necessidade de ver Ronaldo e Rashford juntos".





Antony did this spin in 37th minute, Erik ten Haag substituted him at HT.



No nonsense manager



pic.twitter.com/rCa9afNiys — POOJA!!! (@PoojaMedia) October 27, 2022 Robbie Savage, antigo avançado, também condenou o que viu. "É ridículo. Ele faz aquilo e põe a bola para fora. É embaraçoso", referiu.A verdade é que o internacional brasileiro contratado ao Ajax foi titular e acabou rendido ao intervalo com as câmaras a captarem uma reação nada abonatória para Antony por parte de Ten Hag.No final do encontro para a Liga Europa, o treinador dos ingleses sinalizou a situação. "Não há problema desde que ele que seja funcional. Desde que não perca a bola está tudo bem", fundamentou, explicando a substituição ao intervalo com a "necessidade de ver Ronaldo e Rashford juntos".

Antony deu duas voltas sobre si mesmo sem sair do sítio, uma finta do 'portefolio' do brasileiro que não colheu as melhores opiniões em Inglaterra. Paul Scholes arrasou mesmo o mais caro reforço do Manchester United este verão."Não sei o que ele fez. É simplesmente ridículo. É exibicionismo. Ele não passou por ninguém. Não está a entreter ninguém", condenou o antigo médio do Manchester United nos comentários à BT Sport em relação ao lance ao minuto 38. Antony mostrou os dotes com a bola, mas errou logo a seguir no passe para Bruno Fernandes, com o resultado no 0-0 diante do Sheriff.