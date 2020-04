Paul Scholes sobre Bruno Fernandes: «Old Trafford precisava de alguém com o seu talento»

Bruno Fernandes não demorou muito a convencer adeptos, técnicos e companheiros no Manchester United e já foi até comparado com Paul Scholes. E o próprio Paul Scholes considera o português uma mais-valia para os red devils, comparando-o a... Eric Cantona!





"Penso que ele não se parece com um médio centro. Parece um jogador que normalmente joga entre o meio-campo e o ataque", explicou o antigo futebolista do Manchester United, em declarações à BBC."Ele é fantástico com a bola, é o que o Manchester United realmente precisava. A equipa tinha falta de qualidade do meio-campo para a frente e ele tem essa qualidade, consegue levar a bola aos companheiros. E também remata bem", acrescentou Scholes.As qualidades de liderança do médio português também foram elogiadas. "Parece ser um líder, o United precisava disso também."Scholes mostra-se curioso relativamente ao que Bruno Fernandes ainda pode fazer no Manchester United. "Se ele pode jogar como segundo médio no meio-campo é algo que ainda vamos ver. Parece um Cantona, um Dwight Yorke ou um Teddy Sheringham", sublinhou. "Mas também pode levar a melhor no 1x1. É rápido e sabe rematar. Old Trafford precisava de alguém com o seu talento", finalizou.