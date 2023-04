Paulo Fonseca visto como substituto de David Moyes no West Ham pelos ingleses

O jornal 'The Guardian' noticia esta quarta-feira que Paulo Fonseca é visto como substituto mais provável de David Moyes no banco do West Ham já a partir da próxima temporada. O trabalho do experiente técnico escocês nos hammers não é visto como satisfatório e os londrinos querem uma mudança no verão.O futebol de ataque jogado pela atual equipa do técnico luso, de 50 anos, cativa os dirigentes do West Ham, que já estiveram para contratar Paulo Fonseca, em 2018. A permanência na Premier League, após gastos mais de 160 milhões de libras no defeso de verão, ainda não está garantida, e são apenas quatro os pontos de vantagem sobre o Nottingham Forest, o primeiro clube em zona de despromoção.Fonseca comanda o Lille na Ligue 1, onde chegou esta temporada após duas épocas na Roma, e figura no 5º lugar da prova, com 55 pontos ao cabo de 31 jornadas, em zona de apuramento para a Liga Conferência.