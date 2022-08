Pedro Martins é uma das opções para assumir o Bournemouth, na Premier League, segundo adianta a Sky Sports. O treinador português está sem clube neste momento desde que deixou o Olympiacos no início da temporada após ter conquistado três campeonatos da Grécia pela formação do Pireu.No Bournemouth, Scott Parker foi despedido ao cabo de quatro jornadas, com uma vitória e três derrotas, depois de ter promovido a equipa à Premier League.Além de Pedro Martins, Sean Dyche, Chris Wilder, Wayne Rooney, John Terry ou Harry Redknapp são outras opções em cima da mesma de acordo com a mesma fonte.