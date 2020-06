Pedro Neto e o golo marcado: «É a melhor sensação no futebol»

Pedro Neto assinou um grande golo na vitória (2-0) do Wolverhampton frente ao West Ham, que permitiu à equipa de Nuno Espírito Santo alcançar o Manchester United no 5º lugar. O extremo não escondeu a alegria pelo golo marcado, o quinto com a camisola dos lobos.





"É a melhor sensação no futebol. Senti a falta disto", disse o extremo à 'Sky Sports', numa partida que marcou o regresso do Wolverhampton à Premier League. "Foi uma sensação incrível regressar e ter este resultado. Depois de três meses difíceis, voltámos e ganhámos. Mas já estamos a pensar no próximo jogo".O Wolverhampton esteve 100 dias sem jogar e o regresso deu-se, como já é sabido, à porta fechada. Pedro Neto lamentou, mas diz que a equipa já está preparada para tal."É difícil. O mais importante são os adeptos que nos dão a alegria de jogar. Gostamos de jogar para o público. Mas já estamos mentalizados que vamos jogar sem eles."