Pedro Pereira deixou Benfica e assume: «Estou a realizar um sonho»

Anunciado esta quarta-feira como reforço do Bristol City, numa transferência feita por empréstimo do Benfica, o defesa direito Pedro Pereira assumiu estar a viver um sonho ao mudar-se para o futebol inglês, um palco que sempre quis experimentar. De resto, em relação à escolha do emblema do Championship, o lateral, de 21 anos, assume que rapidamente ficou convencido em aceitar a mudança.





"Creio que é um clube muito importante, bem estruturado e com umas instalações fantásticas. Apenas quero ajudar a equipa a conseguir atingir os seus objetivos. O que me atraiu foi a mentalidade, especialmente depois de falar com o treinador, o qual me apresentou também os objetivos que tem para a equipa. Creio que tenho as mesmas ambições e, assim que soube que havia a possibilidade, fiquei feliz e quis vir", começou por dizer, ao site oficial do clube."Sempre sonhei em jogar em Inglaterra, por isso este é um sonho tornado realidade. Mal posso esperar por jogar com a equipa. Jogar em Itália e com o Benfica ajudou-me a crescer imenso como jogador e como pessoa. Agora só quero continuar a crescer e o Bristol City é o clube certo para tal. Tem uma equipa forte e jovem, que com muito trabalho por evoluir bastante. Têm a mesma mentalidade que eu, pois só quero treinar e ajudar a equipa o máximo possível", concluiu.