Pedro Proença lamenta morte de Bobby Charlton: «Foi uma referência do futebol mundial»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, deixou uma mensagem nas redes sociais a lamentar a morte de Bobby Charlton, ícone do futebol inglês e mundial que partiu este sábado, aos 86 anos. "Sir Bobby Charlton foi uma referência do futebol mundial. Um dos melhores jogadores da sua geração, campeão do Mundo e vencedor da Bola de Ouro. A sua morte deixa um vazio enorme, apenas suplantado por um enorme legado. Em nome de Liga Portugal, deixo as mais sentidas condolências", pode ler-se.