Pelé chega ao Nottingham Forest por empréstimo do Monaco

O médio internacional guineense Pelé vai jogar até ao final da época no Nottingham Forest, por empréstimo do Mónaco, anunciou o clube do segundo escalão do futebol inglês.



O médio internacional guineense Pelé vai jogar até ao final da época no Nottingham Forest, por empréstimo do Mónaco, anunciou o clube do segundo escalão do futebol inglês.Pelé, de 27 anos, vice-campeão do mundo de sub-20 em 2011, por Portugal, antes de optar por representar a seleção principal da Guiné-Bissau, rumou à formação monegasca no início da temporada, proveniente do Rio Ave.O médio chegou a sénior no Belenenses, tendo, depois do Mundial de 2011, rumado ao AC Milan, contando passagens por Arsenal Kiev, Olhanense e, novamente, Belenenses. Já com contrato com o Benfica, jogou por empréstimo no Paços de Ferreira e no Feirense.