Pep Guardiola 'proibido' de rumar à Juventus

Noel Gallagher, antigo membro da banda Oasis, torce fanaticamente pelo Manchester City e, como seria de esperar, está rendido à sagacidade tática de Pep Guardiola. O músico inglês até fica com pele de galinha quando alguém o confronta com a possibilidade de o treinador espanhol trocar o atual clube pela Juventus de Cristiano Ronaldo. "Isso nunca irá suceder! Não permitirei que tal aconteça. Guardiola é um grande treinador e uma boa pessoa. Enfim, é um tipo fantástico", sublinha Noel Gallagher na entrevista concedida ao programa radiofónico alemão ‘Protagonisti’.A conversa visa a apresentação do novo single do músico, denominado ‘Black Star Dancing’, mas acaba, naturalmente, por derivar para a nova temporada frustrante do Manchester City na Liga dos Campeões [afastado pelo Tottenham nos quartos-de-final]. "O que é que falta para conquistar a Champions? Talvez um pouco de sorte. Mas há sempre um próximo ano, necessário é nunca deixar de tentar, nunca baixar os braços. Olho sempre para a cidade que irá receber a final da Champions. Se for em Baku [Azerbaijão] não vejo necessidade de vencer a prova. Mas se for em Roma, é obrigatório ganhá-la. Assim sendo, iremos vencê-la da próxima vez que se disputar em Roma", anota o músico.