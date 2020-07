Período para transferências na Liga inglesa entre 27 de julho e 5 de outubro

O período de transferências para os clubes da Liga inglesa de futebol vai decorrer entre 27 de julho e 5 de outubro de 2020, durante 10 semanas, anunciou esta quarta-feira o organismo responsável pela competição.

Além daquela 'janela', os clubes do escalão principal poderão efetuar transferências e empréstimos de jogadores entre 5 e 16 de outubro, mas apenas com clubes ingleses de escalões inferiores, ficando impedidos de registar transações entre si.

As datas do 'mercado de verão' para as transferências na Premier League, muito diferentes do habitual devido à pandemia de covid-19, que empurrou a conclusão da época 2019/20 para julho, terão ainda de receber a aprovação da FIFA.