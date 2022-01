Pesadelo de Mendy continua: «Até o podem esfaquear a troco de comida»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um destes dias demos conta de que Benjamin Mendy, acusado de crimes de violação e abuso sexual, foi transferido de uma prisão 'normal' de Liverpool para uma outra, em Manchester, considerada como umas das mais violentas de Inglaterra.

O jogador francês do Manchester City, que continuará em prisão preventiva até à data do julgamento - 24 de janeiro de 2022, está agora na prisão Strangeways e num dos primeiros comentários ao tema a imprensa inglesa conseguiu chegar à fala com uma fonte da unidade, que garantiu que o jogador de 27 anos irá sofrer.

"Ele nem sonha o que é chegar de Altercourse, uma prisão gerida de forma privada, e aterrar aqui, numa das prisões mais violentas do nosso país. O outro problema é o número de adeptos do Manchester United que cá estão", revelou.

"Vão gritar o nome dele durante semanas e ele nem vai conseguir dormir, especialmente por ser acusado de ofensas sexuais. Também há cá adeptos do City, mas eles não se vão intrometer para defender alguém acusado de violação", rematou.

Surgem agora mais comentários sobre o tema e que deixam antever que Mendy será mesmo um alvo.

"Muitos reclusos vão bater nas janelas a gritar o nome dele apenas por diversão ou para ver se conseguem uma resposta dele. Grande parte percebe de futebol e estão fechados há anos. Qualquer coisa que aconteça na prisão tem uma relevância tremenda, ainda para mais com os contornos que este caso tem", revela Richard Jones, antigo recluso.

Jones, antigo soldado que cumpriu 7 anos de prisão por crimes relacionados com tráfico de droga, vai mais longe: "Se és suspeito de abusos sexuais, não importa quem és. Alguém sentirá a necessidade de te atacar. Se alguém estiver num mau dia, alguém vai ter de pagar a fatura. Alguém poderá dizer - 'trata desse Mendy, toma lá umas moedas ou comida e vai esfaqueá-lo'. isso pode acontecer em qualquer sítio e a qualquer momento."