Peseiro: «Às vezes, o Bruno Fernandes colocava em risco outros jogadores porque não podiam fazer o mesmo que ele»

José Peseiro coincidiu com Bruno Fernandes no Sporting num tempo difícil para ambos. O treinador português voltou a 2018 e à altura do pós-ataque à Academia, em Alcochete, para falar do agora médio do Manchester United."Quando estava no Sporting, foi quando aconteceu o grande problema e nos primeiros momentos, o presidente [Sousa Cintra] tentou convencer o Bruno Fernandes a jogar por nós. Naquele momento, alguns jogadores resolveram rescindir os seus contratos após o ataque dos adeptos. Sempre acompanhei o nosso campeonato porque fui treinador do Vitória de Guimarães [n.d.r em 2017/18], e o primeiro ponto é que sabia que era importante manter o Bruno Fernandes a jogar por nós", começou por dizer em declarações ao jornal 'Mirror'.O treinador luso, de 62 anos, não tem dúvidas que Bruno Fernandes tem condições que vão além das de um jogador normal. "Ele é um verdadeiro capitão. É um jogador incrível com alta exigência, e não só nos jogos - é nos treinos, nas reuniões, nas refeições de grupo. Ele mostrou a todos a motivação máxima, falou com todos para garantir que iríamos melhorar. No campo, ele quis sempre quis sempre treinar. Depois do treino, ele ficava em campo e convencia mais três ou quatro colegas e um guarda-redes a fazer mais exercícios. Às vezes fazíamos treinos complementares, mas mesmo depois disso o Bruno Fernandes ficava em campo com alguns companheiros e ficava com eles a rematar, a bater livres ou a trabalhar em outras coisas", recordou."Por vezes eu ralhava com ele: 'Cuida-te, vai descansar porque não aguentas'. Sempre soube que ele era forte, mas alguns dos outros, às vezes não aguentavam, precisavam descansar. Mas ele adorava treinar e era muito forte, não só mentalmente, mas também fisicamente, com uma estrutura forte. Às vezes, ele colocava em risco outros jogadores porque eles não podiam fazer o mesmo que ele. Sempre quis ter padrões elevados", revelou ainda Peseiro.O comportamento em campo é o de um protetor para os restantes companheiros de equipa. "Ele é o tipo de homem que protege os seus companheiros, mas em campo ele exige muito. No Manchester United, vemos isso mesmo, ele é exigente com toda a gente. Às vezes ele levanta os braços porque quer lutar e quer a mesma qualidade, mesmo sob pressão. Ele é um jogador incrível sob pressão, para nós foi um jogador que mostrou qualidade sob pressão. Ele também quer jogar sempre - não quer descansar. Ele quer jogar, quer vencer e acho que está a fazer um trabalho fantástico no Manchester United porque cria uma ótima atmosfera para todos", deu conta o treinador português sobre um dos capitães dos red devils.