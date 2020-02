Peter Crouch elogia Bruno Fernandes: «Tem a arrogância que o Manchester United precisava»

Peter Crouch, antigo ponta-de-lança do Manchester United, tem gostado de ver as atuações de Bruno Fernandes. O ex-jogador, agora com 39 anos, acredita que o internacional português pode vir a ser o salvador da época dos red devils.





"Elevou o clube e os adeptos veem-no como um líder", disse Peter Crouch depois dasobre o Watford, onde Bruno marcou um golo. "Ele tem um pouco da arrogância que o United necessitava. Tem um fantástico leque de passes. É móvel."Mas não ficou por aqui. "Pode abrir muitas portas. Faz-me lembrar o Juan Mata, mas o Mata não consegue correr atrás, com ritmo, e ganhar aquele penálti. Ele está a trazer confiança aos restantes jogadores. Gostava de estar na finalização dos seus cruzamentos. Os adeptos estão a adorar cada minuto."