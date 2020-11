Peter Crouch 'impressionado' com Diogo Jota: «Trouxe imprevisibilidade à equipa»

Peter Crouch está "impressionado" com Diogo Jota. O antigo avançado inglês respondeu a uma série de questões colocadas por leitores do 'Daily Mail' e foi inquirido sobre o português.





Deverá Jota alinhar de início na equipa do Liverpool, em detrimento de Roberto Firmino? "É uma boa questão. Eu era da opinião de que o Firmino era um jogador que nunca devia ser deixado de lado por Jurgen Klopp, mas dado o estado de forma de cada um deles, trata-se de uma grande questão para o treinador do Liverpool", considerou Crouch.E prosseguiu: "Estou impressionado com o Jota. Marcou um golo de forma brilhante contra o West Ham e parece que vai fazer a diferença de cada vez que entrar em campo. Trouxe à equipa um elemento de imprevisibilidade, que faz com que a sua transferência tenha sido um bom negócio. Mas também não me esqueço de tudo o que o Firmino fez."Crouch foi também questionado sobre o desempenho do Wolverhampton e se a equipa treinada por Nuno Espírito Santo pode acabar a época entre os quatro primeiros."Tenho-os debaixo de olho desde que jogaram um particular com o Stoke na pré-época de 2018. Adoro tudo neles, do treinador aos jogadores que contrataram. Sou fã do Raúl Jiménez e gosto muito de ver o Daniel Podence, que está a fazer grandes avanços", sublinhou."Vejo a liga da seguinte forma: o Liverpool e o Manchester City estão à frente de todos, mas logo atrás a fila está a crescer e a tornar-se mais forte. Os wolves estão definitivamente no grupo do Chelsea, Tottenham, Arsenal e Leicester", acrescentou, deixando depois um aviso: "Quem subestimar os wolves é estúpido. Eles têm a capacidade e o talento para se manterem entre os primeiros."